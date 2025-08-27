VÍDEO | Motociclista morre após colisão entre motos e caminhonete na Serra Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Motorista foi autuado por homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas pagou fiança... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 27/08/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Câmera de segurança/ Reprodução Um motociclista, de 58 anos, morreu após uma colisão envolvendo uma caminhonete e duas motos na avenida Ártico, bairro Praia de Carapebus, na Serra. O caso foi registrado durante a tarde desta terça-feira (26) e deixou uma pessoa ferida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

