Descubra como se tornar um franqueado de sucesso com Cacau Show, BK e mais!

Alto contraste

A+

A-

Escola Educação Escola Educação (Escola Educação)

Investir em uma franquia pode ser uma decisão estratégica para empreendedores que desejam adentrar ao mundo dos negócios com uma marca já consolidada no mercado. Em fevereiro deste ano, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) divulgou uma atualização das maiores franquias do Brasil, revelando nomes que se destacam no setor de alimentação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Quer ser franqueado? Veja o custo para iniciar com Cacau Show, BK e mais!

Publicidade

• Transtorno alimentar em crianças e jovens: fique atento a estes sinais!

• Cerca de 2 milhões de crianças brasileiras aguardam vaga em creche

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.