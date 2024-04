Estudo revela impacto da Inteligência Artificial no mercado de trabalho brasileiro

Alto contraste

A+

A-

Briga entre inteligência artificial. Briga entre inteligência artificial. (Escola Educação)

Conforme dados divulgados de um estudo conduzido pelo grupo Go Gamers e pelo Sioux Group, em parceria com Blend New Research e ESPM, 58% dos trabalhadores brasileiros têm medo de perder seus empregos para uma Inteligência Artificial (IA).

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• Estudo revela temor entre brasileiros de serem trocados por tecnologia de IA

• PEC aprovada na Câmara permite que professores acumulem cargos públicos

• WhatsApp permitirá que até cinco conversas sejam fixadas

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.