Administrador de hospital particular é preso por descumprir normas sanitárias Na unidade de saúde, localizada no setor Marista, em Goiânia (GO), foram constatadas diversas irregularidades, incluindo armazenamento inadequado de resíduos Balanço Geral Goiás|Do R7 15/05/2025 - 16h04 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h04 ) twitter

Em Goiânia (GO), o administrador de um hospital particular foi preso após descumprir normas sanitárias. O hospital, localizado no setor Marista, já havia sido interditado duas vezes pela Vigilância Sanitária, mas continuou operando ilegalmente. No local, foram constatadas diversas irregularidades, incluindo armazenamento inadequado de resíduos. O responsável responderá por infração de medida sanitária preventiva e desobediência.