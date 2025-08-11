Logo R7.com
Adolescente de 14 anos é atropelado por motorista bêbado em Aparecida (GO)

O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um jipe enquanto caminhava no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia (GO). O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo. O adolescente sofreu escoriações e foi socorrido. O condutor do veículo responderá por embriaguez ao volante.

