Adolescente de 14 anos é atropelado por motorista bêbado em Aparecida (GO)
O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo
Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um jipe enquanto caminhava no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia (GO). O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo. O adolescente sofreu escoriações e foi socorrido. O condutor do veículo responderá por embriaguez ao volante.