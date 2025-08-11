Adolescente de 14 anos é atropelado por motorista bêbado em Aparecida (GO) O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo Balanço Geral Goiás|Do R7 11/08/2025 - 15h20 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por um jipe enquanto caminhava no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia (GO). O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e preso após o teste do bafômetro dar positivo. O adolescente sofreu escoriações e foi socorrido. O condutor do veículo responderá por embriaguez ao volante.