Advogado é acusado de agredir ex-companheira e ex-sogra em Goiânia
O agressor foi flagrado por câmeras de segurança desferindo socos contra as vítimas
Uma mulher denunciou ter sido agredida pelo ex-companheiro, que é advogado, em Goiânia (GO). O agressor foi flagrado por câmeras de segurança desferindo socos contra a vítima e contra a mãe dela. As duas ficaram feridas, e a idosa teve dois dentes quebrados. Elas passaram por exame de corpo de delito e registraram um boletim de ocorrência (BO). A OAB está investigando o caso.