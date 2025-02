Agência do Banco do Brasil é invadida no Setor Sul Criminosos furtaram armas que estavam armazenadas no cofre da agência e fugiram Balanço Geral Goiás|Do R7 21/01/2025 - 14h06 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h06 ) twitter

No domingo (19), uma agência do Banco do Brasil, que fica no Setor Sul, em Goiânia (GO), foi invadida por criminosos. Câmeras de segurança flagraram quando dois homens entraram no local, fingiram usar um caixa eletrônico e depois arrombaram uma porta que dá acesso à parte interna da agência.

Na parte interna, os homens abriram um cofre e levaram duas armas de calibre 38 que estavam armazenadas no local. Como o vigilante da agência não trabalha aos finais de semana, o armamento fica guardado.

Os criminosos fugiram com as armas e ainda não foram localizados. A polícia está analisando imagens de câmeras internas e externas, para tentar identificar os suspeitos.