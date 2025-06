Agiota que matou colega de trabalho por dívida de R$ 50 mil é preso Segundo a polícia, ambos trabalhavam na Comurg Balanço Geral Goiás|Do R7 03/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h12 ) twitter

Foi preso o suspeito de ter matado um colega de trabalho no setor Balneário, em Goiânia (GO). Segundo a polícia, ambos trabalhavam na Comurg, mas o autor do crime seria também agiota. Ele foi motivado por uma dívida de R$ 50 mil da vítima.