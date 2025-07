Amor triplicado: casal à espera de trigêmeos viraliza nas redes sociais Sara e Edson José, de Goiânia (GO), revelaram a descoberta da gravidez em um vídeo que viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações Balanço Geral Goiás|Do R7 10/07/2025 - 15h31 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h56 ) twitter

Sara e Edson José, de Goiânia (GO), estão prestes a se tornarem pais de trigêmeos. O casal, que já tem um filho de 1 ano, revelou a descoberta em um vídeo que viralizou nas redes sociais e já conta com mais de 1,5 milhão de visualizações. A chegada dos bebês Romeu, Samuel e Dante está prevista para o final de julho ou início de agosto. O casal, que encara a novidade com tranquilidade, já planeja ajustes, como a troca do carro.