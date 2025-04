Apartamento da mãe das cantoras Maiara e Maraísa é invadido por criminosos Vários objetos foram levados do local. Não havia ninguém no apartamento durante a invasão Balanço Geral Goiás|Do R7 22/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h46 ) twitter

O apartamento da mãe das cantoras Maiara e Maraisa foi invadido em Goiânia (GO).

O crime aconteceu na madrugada do domingo, quando dois criminosos se fingiram de moradores para entrar no condomínio. Depois de terem a entrada permitida pelo porteiro, os dois arrombaram a porta do imóvel e furtaram diversos objetos. Não havia ninguém no apartamento durante a invasão.

Quando a mãe das cantoras chegou no local, pela manhã, a polícia foi acionada e conseguiu identificar os suspeitos por meio das imagens de câmeras de segurança. Os dois criminosos foram presos em flagrante. Segundo a polícia, eles também tentaram arrombar outro condomínio na mesma região.