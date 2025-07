Apostador goiano leva prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena Para garantir um rendimento seguro com o prêmio, o economista Júlio Pascoal fez sugestões sobre como manter a fortuna Balanço Geral Goiás|Do R7 02/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h29 ) twitter

Um sortudo de Goiânia (GO) ganhou R$ 50 milhões na Mega-Sena. Para garantir um rendimento seguro com o prêmio, o economista Júlio Pascoal sugere aplicações no Tesouro Selic e CDBs, além de considerar a compra de imóveis. A segurança e a gestão cuidadosa são essenciais para manter a fortuna.