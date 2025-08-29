Banco Central testa novo mecanismo para reverter golpes do PIX A partir de outubro, os aplicativos bancários permitirão que os usuários notifiquem transferências erradas ou golpes e bloqueiem contas suspeitas Balanço Geral Goiás|Do R7 29/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h44 ) twitter

O Banco Central do Brasil está implementando um novo mecanismo para combater fraudes no sistema PIX. A partir de outubro, os aplicativos bancários permitirão que os usuários notifiquem transferências erradas ou golpes e bloqueiem contas suspeitas. O sistema dará aos bancos 11 dias para devolver valores contestados. A medida visa aumentar a segurança financeira da população.