Bandeira vermelha é acionada e tarifa de energia sobe em Goiás (GO) Estiagem e uso de termoelétricas levam à cobrança extra de R$ 4,46 por 100 kWh Balanço Geral Goiás|Do R7 02/06/2025 - 12h30 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em junho, a conta de luz terá aumento com a ativação da bandeira vermelha pela ANEEL. A cada 100 kWh consumidos, será cobrada taxa extra de R$ 4,46. A medida foi adotada por causa da estiagem e baixa nos rios, o que exige o acionamento de usinas termelétricas. O impacto no orçamento pode crescer com a previsão de calor prolongado.