Bandidos quebram vidro e invadem casa de carnes em Goiânia Segundo o proprietário do estabelecimento, que fica no setor Marista, relatou um prejuízo de mais de R$ 40 mil Balanço Geral Goiás|Do R7 08/04/2025 - 16h10 (Atualizado em 08/04/2025 - 16h10 )

Um grupo criminoso tem causado prejuízos significativos a comerciantes em Goiânia (GO), especialmente nas regiões do Jardim América e do setor Bueno.

Segundo a polícia, os criminosos usam pedras para quebrar vidraças e invadir os estabelecimentos. Os principais alvos dos furtos são bebidas alcoólicas de alto valor.

Em entrevista, o proprietário de uma casa de carnes, que fica no setor Marista, relatou um prejuízo de mais de R$ 40 mil após ser assaltada na madrugada do sábado (5).

A polícia intensificou as operações na área e já prendeu alguns suspeitos, incluindo uma mulher que confessou participação nos crimes.