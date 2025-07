Bar de rock é flagrado furtando energia no Setor Oeste, em Goiânia A Equatorial Goiás identificou manipulações no medidor que resultaram em contas de energia anormalmente baixas Balanço Geral Goiás|Do R7 24/07/2025 - 16h15 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h15 ) twitter

Um bar de rock foi flagrado furtando energia elétrica no Setor Oeste, em Goiânia (GO). A Equatorial Goiás identificou manipulações no medidor que resultaram em contas de energia anormalmente baixas. O prejuízo estimado é de R$ 50 mil, que será cobrado na próxima fatura.