Cadela é adotada após casa em que morava ser incendiada em Rio Verde (GO)
A adoção foi autorizada pela família do tutor anterior, que está internado na UTI devido ao incêndio
Uma cadelinha foi adotada após a casa em que vivia ser incendiada em Rio Verde (GO). O incêndio resultou na morte de uma mulher e deixou um homem gravemente ferido. A cadela, agora chamada Pantera, encontrou um novo lar com Adriana e a filha Adriele. A adoção foi autorizada pela família do tutor anterior, que está internado na UTI. Pantera agora recebe cuidados e amor na nova casa.