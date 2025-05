Caloteira: mulher almoça em restaurante e sai sem pagar Caso aconteceu no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 20/05/2025 - 17h05 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h05 ) twitter

Na última quinta-feira (15), uma mulher aplicou um golpe em um restaurante no Jardim Novo Mundo, em Goiânia (GO). A suspeita almoçou no local e saiu sem pagar. Segundo o proprietário, este não foi um caso isolado e o estabelecimento sofre com calotes frequentemente. Para evitar novos prejuízos, o restaurante planeja investir em mais segurança, incluindo câmeras adicionais.