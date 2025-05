Caminhoneiro irá a júri popular por acidente que matou quatro policiais militares Jonathan Murilo Leite, de 22 anos, dirigia um caminhão carregado com 70 toneladas de milho que colidiu com uma viatura do COD Balanço Geral Goiás|Do R7 13/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 13/05/2025 - 16h26 ) twitter

O caminhoneiro envolvido no acidente que matou 4 policiais militares no ano passado irá a júri popular por homicídio com dolo eventual. O acidente aconteceu na BR-364, em Cachoeira Alta (GO), quando Jonathan Murilo Leite, de 22 anos, dirigia um caminhão carregado com 70 toneladas de milho que colidiu com uma viatura do COD. O julgamento irá esclarecer qual dos veículos invadiu a pista contrária.