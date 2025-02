Carro de luxo perde o controle e bate em loja Caso aconteceu na madrugada de terça-feira (21), no setor Parque Oeste Industrial Balanço Geral Goiás|Do R7 22/01/2025 - 14h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 14h26 ) twitter

Um carro de luxo ficou destruído após colidir com uma loja, no setor Parque Oeste Industrial, em Goiânia (GO). Segundo testemunhas, o motorista pode ter perdido o controle do veículo ao passar por um quebra-molas.

O carro, uma BMW, acionou os dois airbags com a força do impacto, o que indica que o veículo estava em alta velocidade. Parte da estrutura da fachada da loja também ficou destruída.

O acidente aconteceu por volta de 3h40 da manhã, na terça-feira (21), e não deixou feridos.