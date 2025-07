Carro desgovernado atropela e deixa duas mulheres feridas em Goiânia O motorista do veículo, que alegou ter desmaiado ao volante, teve resultado negativo no teste de bafômetro Balanço Geral Goiás|Do R7 28/07/2025 - 15h35 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h35 ) twitter

Duas mulheres foram atropeladas por um carro no Jardim Nova Esperança, Goiânia (GO). Uma das vítimas, Lucimar, sofreu uma fratura no punho e já passou por cirurgia, enquanto a outra, Leila, aguarda uma operação no fêmur. O motorista do carro, que alegou ter desmaiado ao volante, teve resultado negativo no teste de bafômetro.