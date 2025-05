Carro é flagrado circulando sem um dos pneus na GO-210 Em um vídeo, é possível ver a roda do veículo em contato direto com o asfalto Balanço Geral Goiás|Do R7 19/05/2025 - 15h34 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h34 ) twitter

Um motorista foi flagrado dirigindo um carro sem um dos pneus na GO-210, em Catalão (GO). Em um vídeo, é possível ver a roda do veículo em contato direto com o asfalto. A polícia está tentando identificar o condutor para autuá-lo.