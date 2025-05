Carro invade casa e motorista alega ter confundido os pedais Incidente aconteceu em Rio Verde (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 12/05/2025 - 15h21 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h21 ) twitter

Um carro invadiu uma casa após colidir com outro veículo em Rio Verde (GO). A força do impacto foi tão forte que causou danos significativos à estrutura da casa. O responsável pelo acidente alegou que confundiu os pedais e pisou no acelerador em vez de pisar no freio. Ele prometeu arcar com os custos dos reparos, mas, até o momento, nenhuma ação foi tomada. Felizmente, não houve vítimas.