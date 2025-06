Carro na contramão mata motociclista de 29 anos na GO-060 A vítima, Claudinei Diego, estava a caminho de Trindade (GO) para cuidar da mãe doente Balanço Geral Goiás|Do R7 09/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h11 ) twitter

Um motociclista morreu após ser atingido por um carro na contramão na GO-060, entre Goiânia (GO) e Trindade (GO). Claudinei Diego, de 29 anos, estava com o irmão, Pedro, que sofreu ferimentos. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Claudinei, que trabalhava como entregador, estava a caminho de Trindade para cuidar da mãe doente.