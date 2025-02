Carro pega fogo e fica completamente destruído em Goiânia (GO) Incêndio foi possivelmente provocado por um celular deixado dentro do veículo Balanço Geral Goiás|Do R7 11/02/2025 - 14h01 (Atualizado em 11/02/2025 - 14h01 ) twitter

No Residencial Orlando de Morais, em Goiânia (GO), um carro pegou fogo e ficou totalmente destruído após um incêndio possivelmente provocado por um celular deixado dentro do veículo.

A dona do carro, Ingrid, tinha acabado de estacionar em casa e tirar o filho, de 6 anos, do veículo. O fogo foi controlado por vizinhos, que usaram areia, mas só acabou com a chegada dos Bombeiros. O prejuízo do incêndio foi grande, visto que Ingrid é auxiliar de professora, não tem seguro e nem condições de comprar outro carro.

O caso serve de alerta sobre os cuidados ao deixar objetos dentro dos veículos. Pertences como álcool em gel, desodorantes em aerossol e celulares não podem ficar expostos em ambientes muito quentes.