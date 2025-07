Carro pega fogo em frente ao Terminal Isidória, em Goiânia Não há informações sobre feridos, mas o prejuízo foi significativo para o proprietário do veículo Balanço Geral Goiás|Do R7 11/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um carro pegou fogo em frente ao Terminal Isidória, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia (GO). Funcionários de uma empresa de estética automotiva próxima agiram rapidamente e utilizaram extintores para controlar as chamas. Não há informações sobre feridos, mas o prejuízo foi significativo para o proprietário do veículo.