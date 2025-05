Casal cai em golpe de leilão falso e perde R$ 75 mil Os criminosos clonaram o site oficial da Leilomaster e atraíram as vítimas com preços abaixo do mercado Balanço Geral Goiás|Do R7 29/05/2025 - 16h06 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h24 ) twitter

Em Goiânia (GO), um casal foi vítima de um falso leilão e perdeu R$ 75 mil. Os criminosos clonaram o site oficial da Leilomaster e atraíram as vítimas com preços abaixo do mercado. Apesar de a justiça ter bloqueado a conta dos golpistas, o dinheiro já havia sido disperso.