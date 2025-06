Casal de esmeraldinos conta como história de amor começou no estádio Neste Dia dos Namorados, o Balanço Geral contou a história de Gabriel e Emily, que começou em 2016 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 12/06/2025 - 17h04 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h04 ) twitter

No Dia dos Namorados, o Balanço Geral contou a história de amor de Gabriel e Emily, que começou em 2016 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Unidos pelo Goiás Esporte Clube, o casal compartilha a paixão pelo time com os filhos, Joaquim e Emanuele, também esmeraldinos. A história serve de inspiração para outros torcedores encontrarem o amor nas arquibancadas.