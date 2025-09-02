Casal de falsos advogados é preso por aplicar ‘golpe do aluguel’
Os suspeitos anunciavam imóveis em Goiás e Minas Gerais, e depois desapareciam com o dinheiro das vítimas
Um casal de falsos advogados foi preso suspeito de aplicar o ‘golpe do aluguel’. Os suspeitos anunciavam imóveis em Goiás e Minas Gerais, e exigiam a entrada do aluguel via PIX. Após o pagamento, eles cortavam o contato com as vítimas. A polícia conseguiu identificar e prender a dupla, que responderá por estelionato e exercício ilegal da profissão.