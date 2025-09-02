Logo R7.com
Casal de falsos advogados é preso por aplicar ‘golpe do aluguel’

Os suspeitos anunciavam imóveis em Goiás e Minas Gerais, e depois desapareciam com o dinheiro das vítimas

Balanço Geral Goiás|Do R7

Um casal de falsos advogados foi preso suspeito de aplicar o ‘golpe do aluguel’. Os suspeitos anunciavam imóveis em Goiás e Minas Gerais, e exigiam a entrada do aluguel via PIX. Após o pagamento, eles cortavam o contato com as vítimas. A polícia conseguiu identificar e prender a dupla, que responderá por estelionato e exercício ilegal da profissão.

