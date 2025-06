Casal é preso após furtar quiosque de joias em shopping de Goiânia Os suspeitos, que eram reincidentes, levaram R$ 7 mil em produtos Balanço Geral Goiás|Do R7 09/06/2025 - 16h09 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h09 ) twitter

Um casal foi preso em flagrante após furtar um quiosque de joias em um shopping de Goiânia (GO). Os suspeitos, que estavam acompanhados de uma criança, levaram R$ 7 mil em produtos. Segundo a polícia, o casal era reincidente e havia cometido um furto semelhante em outro shopping no mês anterior. A polícia recuperou todas as joias e investiga se há mais envolvidos nos crimes.