Casal é surpreendido pela polícia durante furto em loja de sapatos Os dois envolvidos, de 26 e 28 anos, entraram no estabelecimento por volta de 4 horas da manhã Balanço Geral Goiás|Do R7 15/04/2025 - 16h31 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso em flagrante enquanto furtava sapatos em uma loja na região do Garavelo, em Aparecida de Goiânia (GO).

Os dois envolvidos, de 26 e 28 anos, foram capturados pelas câmeras de segurança forçando a entrada no estabelecimento com uma barra de ferro. Enquanto o homem realizou o furto, a mulher vigiou a movimentação do lado de fora. Ambos foram surpreendidos pela polícia por volta das 4 horas da manhã e confessaram o crime.