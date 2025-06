Cassino clandestino disfarçado de pamonharia é descoberto em Goiânia No local, foram encontrados 13 caça-níqueis, máquinas de cartões de crédito e dinheiro em espécie Balanço Geral Goiás|Do R7 26/06/2025 - 15h29 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h29 ) twitter

A Polícia Militar descobriu um cassino clandestino disfarçado de pamonharia na Vila Canaã, em Goiânia (GO). No local, foram encontrados 13 caça-níqueis, máquinas de cartões de crédito e dinheiro em espécie. O cassino atraía principalmente idosos e aposentados, que eram enganados pelas máquinas fraudulentas. A dona do estabelecimento foi presa.