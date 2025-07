Cinco pessoas são resgatadas após embarcação naufragar em lago de Três Ranchos (GO) Apenas duas estavam usando coletes salva-vidas as outras vítimas foram encontradas flutuando ou agarradas à estrutura do barco; caso aconteceu em Três Ranchos (GO)

Balanço Geral Goiás|Do R7 28/07/2025 - 15h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 15h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share