Clínica clandestina em Goiânia mantinha mulheres internadas à força

Elas teriam sido sequestradas por equipes contratadas pelos familiares

Balanço Geral Goiás|Do R7

Uma clínica clandestina em Goiânia mantinha 42 mulheres internadas, 20 delas à força, após serem sequestradas por equipes contratadas pelos familiares. As vítimas, de diversos estados, eram medicadas e isoladas. A polícia investiga o envolvimento de uma quadrilha e possíveis conexões interestaduais. A assistência social busca abrigos seguros para as mulheres resgatadas.

