Coletora de recicláveis chama a atenção por beleza e dedicação ao trabalho A goiana Raienne Medeiros viralizou na internet após compartilhar sua rotina com a coleta seletiva Balanço Geral Goiás|Do R7 16/06/2025 - 15h31 (Atualizado em 16/06/2025 - 15h31 )

Uma coletora de recicláveis de Goiânia (GO) viralizou na internet pela beleza e dedicação ao trabalho. Com mais de 30 mil seguidores, Raienne Medeiros compartilha sua rotina nas redes sociais e destaca a importância da coleta seletiva. A jovem, que começou a postar vídeos por influência do filho, agora está recebendo propostas de publicidade e planeja usar sua plataforma para educar sobre reciclagem.