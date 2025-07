Comerciante é preso por vender celulares furtados no setor Coimbra, em Goiânia No local, 24 aparelhos foram apreendidos, dois confirmados como roubados em uma feira agropecuária de Catalão (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 31/07/2025 - 16h37 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h37 ) twitter

O dono de uma loja de celulares, localizada no setor Coimbra, em Goiânia (GO), foi preso suspeito de vender aparelhos furtados. No local, 24 aparelhos foram apreendidos, dois confirmados como roubados em uma feira agropecuária de Catalão (GO). A polícia encontrou o suspeito sem as notas fiscais ou ordens de serviço dos celulares. Ele responderá por receptação.