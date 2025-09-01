Comerciante pula de sobrado para fugir de cunhado armado
O suspeito, que é policial penal, ameaçou o comerciante enquanto procurava a companheira no estabelecimento
Um comerciante quebrou o pé ao pular de um sobrado para fugir do cunhado armado. O suspeito, que é policial penal, ameaçou o comerciante enquanto procurava a companheira no estabelecimento. Mesmo com o pé fraturado, o dono do estabelecimento conseguiu pedir ajuda de vizinhos. Em nota, a Polícia Penal informou que está apurando o ocorrido.