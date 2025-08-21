Condomínio é invadido por enxame de abelhas em Goiânia
Uma tentativa de remoção dos insetos acabou espalhando o enxame, de cerca de 30 mil abelhas, para diversos apartamentos
Um condomínio foi invadido por um enxame de abelhas no setor Goiânia 2, em Goiânia (GO). Alguns moradores tentaram remover os insetos com água sanitária, mas a tentativa acabou espalhando o enxame, de cerca de 30 mil abelhas, para 13 apartamentos. Especialistas alertam para a importância de não usar produtos químicos e recomendam acionar profissionais para a remoção segura.