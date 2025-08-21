Condomínio é invadido por enxame de abelhas em Goiânia Uma tentativa de remoção dos insetos acabou espalhando o enxame, de cerca de 30 mil abelhas, para diversos apartamentos Balanço Geral Goiás|Do R7 21/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h46 ) twitter

Um condomínio foi invadido por um enxame de abelhas no setor Goiânia 2, em Goiânia (GO). Alguns moradores tentaram remover os insetos com água sanitária, mas a tentativa acabou espalhando o enxame, de cerca de 30 mil abelhas, para 13 apartamentos. Especialistas alertam para a importância de não usar produtos químicos e recomendam acionar profissionais para a remoção segura.