Conselheiro de facção criminosa da Paraíba morre em confronto com a polícia em Goiás

O bandido, conhecido como ‘Pará’, tinha três mandados de prisão em aberto, sendo um deles pelo crime de sequestro seguido de morte

Um dos criminosos mais perigosos do Brasil, conhecido como ‘Pará’, morreu durante uma troca de tiros com a polícia em Santo Antônio do Descoberto (GO). O bandido estava foragido e tinha três mandados de prisão em aberto, sendo um deles pelo crime de sequestro seguido de morte. Ele era conselheiro da facção criminosa Nova Okaida, que atua no sertão da Paraíba.

