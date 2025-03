Construção do anel viário é discutida por Sandro Mabel e Daniel Vilela Obra terá como objetivo melhorar o trânsito de Goiânia (GO) e da região metropolitana Balanço Geral Goiás|Do R7 24/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Goiânia (GO), Sandro Mabel, e o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, se encontraram no Paço Municipal para discutir uma parceria estratégica.

Entre os temas debatidos, um dos destaques foi a construção do anel viário, para melhorar o trânsito de Goiânia e da região metropolitana. Além disso, o encontro incluiu conversas sobre projetos de requalificação do transporte coletivo, segurança pública e revitalização do centro de Goiânia.

Sandro Mabel também se reuniu com vereadores, para otimizar a destinação de emendas impositivas, visando a atender às necessidades da cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.