Corpo de comerciante desaparecida é encontrado em Luziânia (GO) Sandra Maria dos Santos, de 50 anos, desapareceu após sair de casa para cobrar um cliente Balanço Geral Goiás|Do R7 29/07/2025 - 15h07 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h07 )

O corpo da comerciante que estava desaparecida desde sexta-feira (25) foi encontrado em Luziânia (GO). Sandra Maria dos Santos, de 50 anos, desapareceu após sair de casa para cobrar um cliente. Câmeras de segurança registraram quando ela se encontrou com o homem, que é o principal suspeito do crime e foi preso. O corpo de Sandra foi encontrado enrolado em um lençol e parcialmente queimado.