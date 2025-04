Corpo de jovem é encontrado com marcas de violência em Senador Canedo (GO) Ele foi achado em uma área de mata próxima a um aterro sanitário, com a bicicleta da vítima abandonada na estrada

Balanço Geral Goiás|Do R7 02/04/2025 - 16h07 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share