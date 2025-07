Crime bárbaro: homem é atropelado e em seguida assassinado com machado O criminoso foi preso em casa, enquanto assistia TV, e alegou ter agido em legítima defesa; crime aconteceu em Cristalina (GO) Balanço Geral Goiás|Do R7 23/07/2025 - 16h45 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h45 ) twitter

Em Cristalina (GO), um homem foi atropelado e esfaqueado por um motorista que, após o ataque, retornou com um machado para continuar a agressão. A vítima, que já havia tido desentendimentos com o agressor, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O criminoso foi preso em casa, enquanto assistia TV, e alegou ter agido em legítima defesa. A polícia investiga o caso.