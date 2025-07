Crime brutal: mulher de 45 anos é torturada e morta pelo companheiro em Goiânia O corpo de Francisca da Luz, de 45 anos, estava com perfurações de arma branca e mutilações, incluindo nas partes íntimas Balanço Geral Goiás|Do R7 30/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h46 ) twitter

Francisca da Luz, de 45 anos, foi encontrada morta na kitnet do companheiro após ser torturada por horas no Jardim Presidente, em Goiânia (GO). O corpo dela estava com perfurações de arma branca e mutilações, incluindo nas partes íntimas, e com os cabelos cortados. A vítima sofria agressões há quatro anos, mas nunca registrou queixa. A polícia investiga o caso e busca localizar o agressor, que está foragido.