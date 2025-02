Criminosas furtam cartão e gastam mais de R$3 mil, em poucos minutos Furto aconteceu em uma loja de Campinas, em Goiânia (GO), quando uma turista foi encurralada por duas mulheres e teve a carteira levada sem que ela percebesse Balanço Geral Goiás|Do R7 21/01/2025 - 14h04 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h04 ) twitter

No setor de Campinas, em Goiânia (GO), uma turista teve a carteira furtada e acabou com um prejuízo de mais de R$3 mil. Ela estava fazendo compras em uma loja, quando foi encurralada por duas mulheres, que tiraram o objeto da bolsa da vítima sem que ela percebesse.

Em poucos minutos, as suspeitas realizaram diversas compras com os cartões de crédito e débito da mulher. Além dos cartões, a vítima, que mora em São Paulo (SP), também ficou sem os documentos. Ela fez um boletim de ocorrência (BO) e cancelou os cartões furtados.

A polícia irá analisar as imagens das câmeras de segurança da loja para tentar identificar as criminosas.