Criminoso perigoso morre após confrontar agentes da PM em Rio Verde (GO) Segundo relatos, o suspeito também disparou contra placas de trânsito e ameaçou pedestres Balanço Geral Goiás|Do R7 04/08/2025 - 15h16 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h16 )

Em Rio Verde (GO), um homem armado morreu em confronto com a polícia após disparar contra placas de trânsito e ameaçar pedestres. Depois de ignorar ordens de parada e ainda atirar contra a equipe da Polícia Militar, o suspeito foi baleado e morreu antes da chegada do resgate. Com extensa ficha criminal, incluindo tráfico e homicídio, o criminoso foi considerado de alta periculosidade.