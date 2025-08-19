Criminosos se passam por advogados e aplicam golpes em clientes
Os suspeitos conseguem acessar dados de processos judiciais para induzir as vítimas a pagar taxas antecipadas de indenizações
Criminosos estão se passando por advogados para aplicar golpes em Goiás. Os suspeitos conseguem acessar dados de processos judiciais para induzir as vítimas a pagar taxas antecipadas de indenizações. Duas vítimas chegaram a perder mais de R$ 30 mil. Para cometer os crimes, os golpistas usam nome e foto de advogados legítimos, além de simular estar em tribunais para dar veracidade ao golpe.