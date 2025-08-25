Logo R7.com
Delegado morre após sofrer infarto fulminante durante partida de beach tennis

Rafael Pareja, de 50 anos, era conhecido por sua atuação em várias delegacias de Goiás

Balanço Geral Goiás|Do R7

O delegado Rafael Pareja, de 50 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava beach tennis em Luziânia (GO). Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas sem sucesso. Pareja era conhecido por sua atuação em várias delegacias do estado. A Polícia Civil e o vice-governador lamentaram a perda. D

