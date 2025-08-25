Delegado morre após sofrer infarto fulminante durante partida de beach tennis Rafael Pareja, de 50 anos, era conhecido por sua atuação em várias delegacias de Goiás Balanço Geral Goiás|Do R7 25/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h46 ) twitter

O delegado Rafael Pareja, de 50 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava beach tennis em Luziânia (GO). Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas sem sucesso. Pareja era conhecido por sua atuação em várias delegacias do estado. A Polícia Civil e o vice-governador lamentaram a perda. D