Delegado morre após sofrer infarto fulminante durante partida de beach tennis
Rafael Pareja, de 50 anos, era conhecido por sua atuação em várias delegacias de Goiás
O delegado Rafael Pareja, de 50 anos, morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto jogava beach tennis em Luziânia (GO). Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros tentaram reanimá-lo por 40 minutos, mas sem sucesso. Pareja era conhecido por sua atuação em várias delegacias do estado. A Polícia Civil e o vice-governador lamentaram a perda. D