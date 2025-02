Desaparecido é encontrado morto em estado de decomposição Adriano Teixeira da Cruz estava sumido desde o dia 12 de janeiro. O corpo dele foi localizado embaixo do próprio carro capotado, às margens da GO-446 Balanço Geral Goiás|Do R7 20/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h47 ) twitter

Um homem que estava desaparecido foi encontrado morto em Posse (GO). Adriano Teixeira da Cruz saiu de casa dia 12 de janeiro para visitar a família em Iaciara (GO), mas nunca chegou ao destino. Adriano foi encontrado embaixo do próprio carro capotado, às margens da GO-446, já em avançado estado de decomposição.

A suspeita é que ele tenha perdido o controle do veículo, que saiu da pista e capotou. A perícia irá apontar o que causou o acidente.