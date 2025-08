Detran-GO comemora 45 anos com arraiá e show de Frank Aguiar O evento, gratuito e aberto ao público, começa às 19h de sexta-feira (1) na sede do Detran Balanço Geral Goiás|Do R7 01/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 01/08/2025 - 16h40 ) twitter

O Detran-GO irá comemorar 45 anos com um show do cantor Frank Aguiar na terceira edição do ‘Arraiá do Detran’. O evento, gratuito e aberto ao público, promete muita música e dança, com atrações variadas. O delegado Waldir, presidente da autarquia, convida todos a participarem da festa, que começa às 19h de sexta-feira (1) na sede do Detran.