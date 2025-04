Diarista perde R$ 25 mil ao atender videochamada de falso funcionário de banco Ao compartilhar a tela do celular, o golpista obteve acesso às contas bancárias da vítima, senhas e documentos Balanço Geral Goiás|Do R7 24/04/2025 - 20h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 20h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma diarista perdeu cerca de R$ 25 mil ao atender uma videochamada de um golpista.

Enquanto estava no trabalho, Creuzely Pereira Frade recebeu uma ligação sobre uma suposta compra feita em seu nome. Sem perceber que era um golpe, a vítima interagiu com o criminoso, que se passou por funcionário da Caixa Econômica. Ao compartilhar a tela do celular, o golpista obteve acesso a suas contas bancárias, senhas e documentos. O prejuízo incluiu transferências, compras online e um empréstimo.

Apesar de contatar os bancos, a responsabilidade pelas transações foi atribuída a ela.